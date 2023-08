Mezzo per disabili trasformato in “bancarella dello spaccio”: pusher preso con la cocaina

PUBBLICITA

Nei giorni scorsi, i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Pesaro hanno denunciato in stato di liberà un uomo di 33 anni, di origine marocchina, disoccupato, pluripregiudicato, perché ritenuto responsabile di detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio.

I Carabinieri, nel corso dei servizi di controllo del territorio, hanno notato un uomo che, in ragione della sua disabilità, si spostava in città a bordo di un mezzo idoneo. Il suo atteggiamento è apparso piuttosto sospetto, anche in ragione delle convergenti notizie che i militari avevano già acquisito sul suo conto, pertanto hanno deciso di controllarlo.

L’uomo aveva con sé un rilevante somma di denaro, circa 1000 euro in contanti, decisamente sproporzionata rispetto alle sue reali capacità economiche. Da un’approfondita perquisizione: nelle parti meccaniche del veicolo su cui viaggiava sono state rinvenute e sequestrate diverse dosi di cocaina pronte per lo spaccio, insieme a vari strumenti utili per la pesatura e il confezionamento dello stupefacente: una sorta di commercio ambulante.

Il 33enne è stato quindi denunciato alla Procura di Pesaro per detenzione di stupefacente ai fini di spaccio. Sono in corso indagini per accertare la provenienza della cocaina e l’eventuale inserimento dell’indagato in contesti cittadini dediti allo spaccio di droga.

