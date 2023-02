Oggi alla Coop di Vittorio Veneto: “Si sono finti sordomuti e gli abbiamo dato dei soldi”

PUBBLICITA

VITTORIO VENETO – Un ragazzo e una ragazza sotto i trent’anni si aggiravano questa mattina tra le corsie del supermercato Coop di Vittorio Veneto, chiedendo ai clienti di devolvere qualche cifra a sostegno dei sordomuti. Loro stessi si sono probabilmente finti tali, sottoponendo all’attenzione dei clienti un foglio dove c’era decritta la loro causa. “Ci hanno fatto firmare e poi devolvere la cifra desiderata – racconta una cliente – avevano già raccolto una bella somma quando sono stati scoperti”.

Mentre i due giovani tentavano di persuadere i clienti, i dipendenti della Coop accortisi della presenza non autorizzata si sono avvicinati ma non hano avuto il tempo di dire una parola che i giovani sono scappati a game levate. “Li abbiamo fatti uscire, non sappiamo a quanto ammonti la cifra che sono riusciti a raccogliere”, precisa la responsabile del supermercato Coop. Le forze dell’ordine non sono state quindi allertate e tutto è finito con l’allontanamento dei due che, vista la loro reazione inconsulta, hanno alimentato la convinzione di molti che si sia trattato di una truffa.