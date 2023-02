PUBBLICITA

Dati allarmanti dall’Istat: nel 2027 la popolazione della nostra regione rischia di calare a 2 milioni e mezzo di abitanti, dai quasi 4 attuali. 380mila i pugliesi all’estero

In dieci anni 33mila laureati pugliesi hanno fatto le valigie, diretti per la maggior parte verso le località del Centro e del Nord Italia. Ma dalla Puglia si parte anche per espatriare: secondo l’Aire, su 6 milioni di italiani residenti all’estero 380mila provengono dalla nostra regione.

PUBBLICITA

Nel servizio le voci di Stefano Bronzini, rettore dell’università di Bari, e di Gianfranco Viesti, docente di economia applicata all’ateneo barese.

Chiara Merico, montaggio di Giuseppe Alizzi