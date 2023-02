PUBBLICITA

Redazione tgpadova.telenuovo

PUBBLICITA

Una donna di 80 anni è stata derubata da un finto sordomuto in centro a Cittadella. Il fatto si è verificato sabato 18 febbraio verso le 15.30 in via Marconi, la strada dentro alle mura che porta al Duomo e a Piazza Pierobon.

L’anziana signora stava tranquillamente passeggiando quando le si è avvicinato un uomo che non parlava e che le ha fatto capire che era sordomuto e che voleva qualche soldo. Capita la disabilità la donna decide di prendere il portafoglio per consegnargli qualche moneta. Subito dopo lo rimette in borsa e si salutano.

Passa poco tempo e l’anziana nota di non essere più in possesso del suo portamonete, le era stato rubato infatti poco prima. Ha provato a cercare di nuovo il malvivente, ma aveva già fatto perdere le proprie tracce.

Dispiaciuta e spaesata ha deciso di sporgere denuncia ai carabinieri che ora indagano sul fatto.

L’invito è a mantenere sempre alta l’attenzione e in caso di dubbi contattare il 112 per chiedere informazioni.