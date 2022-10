Il Papa: «Anche preti e suore guardano porno, è un vizio che ha tanta gente. State attenti»

Certo non può trattarsi soltanto del fatto che non ci si possa sposare: il mondo è pieno di persone sposate, o comunque non vincolate alla castità, che navigano comunque sui siti porno. Però è evidente che ci possa essere un problema particolare, tra i consacrati, e abbia a che fare con la concezione stessa della sessualità nella Chiesa. Ne parlava all’inizio dell’anno il cardinale Jean-Claude Hollerich, relatore generale del sinodo: «Bisogna cambiare il nostro modo di vedere la sessualità. Finora abbiamo avuto una visione piuttosto repressa. Ovviamente, non si tratta di dire alle persone che possono fare qualsiasi cosa o di abolire la moralità, ma credo che dobbiamo dire che la sessualità è un dono di Dio. Lo sappiamo, ma lo stiamo dicendo?». Hollerich aveva poi aggiunto: «Domandiamoci con franchezza se un sacerdote debba essere necessariamente celibe. Ho un’opinione molto alta del celibato, ma è essenziale? Perché non avere anche sacerdoti sposati? E anche se un prete non può più vivere questa solitudine, dobbiamo poterlo capire, non condannare». Ne ha parlato anche il cardinale Reinhard Marx, tra i più stretti collaboratori di Francesco: «Per alcuni preti, sarebbe meglio se fossero sposati».

Del resto, al contrario di quanto credono molti, nella Chiesa cattolica esistono già i preti sposati. La millenaria disciplina monastica del celibato vale solo nella Chiesa latina, ma nelle Chiesa cattoliche orientali non c’è obbligo. Da tempo si parla della possibilità che in futuro si vada verso una doppia disciplina anche nella Chiesa latina. Ma non si tratta solo di questo, c’è anche la questione della formazione nei seminari. Il cardinale Marc Ouellet, prefetto della Congregazione per i vescovi, ha parlato della necessità che ci siano più donne a formare i candidati al sacerdozio, come spiegò due anni fa al mensile Donne Chiesa Mondo dell’Osservatore Romano: «Possono partecipare in molti modi: nell’insegnamento teologico, filosofico, nell’insegnamento della spiritualità. Possono fare parte della squadra dei formatori, in particolare nel discernimento delle vocazioni. Accompagnare la formazione umana, un aspetto non abbastanza sviluppato nei seminari. È necessario valutare il grado di libertà dei candidati, la loro capacità di essere coerenti». Talvolta c’è un disagio «perché c’è la paura», osservava: «Per un prete, per un seminarista, la donna rappresenta il pericolo! Mentre, in realtà, il vero pericolo sono gli uomini che non hanno un rapporto equilibrato con le donne. È questo il pericolo nel sacerdozio, è questo che dobbiamo cambiare radicalmente. Per questo durante la formazione è importante che ci siano contatto, confronto, scambi.

Ciò aiuta il candidato a interagire con le donne, in modo naturale, e anche a far fronte alla sfida che rappresenta la presenza della donna, l’attrazione verso la donna».