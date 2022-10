È morta la mamma di Ilaria e Stefano Cucchi, Rita Calore

PUBBLICITA

Roma – È morta la mamma di Ilaria e Stefano Cucchi. “Non ce l’ha fatta. Questa mattina Rita Calore si è arresa per andare a riabbracciare Stefano. Il figlio mai perduto. Lo scrivo con tanta emozione e mi stringo a Giovanni ed Ilaria. Non mi viene altro da dire a questa grande famiglia”. Lo scrive sul proprio profilo Facebook l’avvocato della famiglia Cucchi, Fabio Anselmo.



FRATOIANNI: LA NOSTRA COMUNITÀ SI STRINGE A ILARIA E AI SUOI CARI

“La nostra comunità si stringe ad Ilaria Cucchi e ai suoi cari. Un abbraccio fortissimo. Ricorderemo sua mamma Rita come una donna coraggiosa”. Lo scrive su Twitter Nicola Fratoianni segretario nazionale di Sinistra Italiana e parlamentare dell’Alleanza Verdi Sinistra.

CUCCHI, SMERIGLIO: CI STRINGIAMO A DOLORE DELLA FAMIGLIA

“Ci stringiamo intorno al dolore della famiglia Cucchi. È di questa mattina la notizia diffusa dall’avvocato Fabio Anselmo della scomparsa di Rita Calore, la mamma di Stefano Cucchi. Un abbraccio sincero ad Ilaria, a suo papà Giovanni e a tutti i loro cari”. Così in una nota l’eurodeputato S&D Massimiliano Smeriglio.

CUCCHI, CIACCHERI: VICINANZA A ILARIA E FAMIGLIA

“Voglio esprime tutta la mia vicinanza ad Ilaria e a tutta la famiglia Cucchi per la scomparsa di Rita Calore. Tutti noi ci stringiamo, in questo momento di dolore, accanto a chi ha combattuto in tutti questi anni per far emergere la verità su Stefano”. Così il presidente del Municipio Roma VIII, Amedeo Ciaccheri.

CUCCHI, BONAFONI: UN ABBRACCIO FORTE A ILARIA E GIOVANNI

“Un abbraccio forte a Ilaria e Giovanni Cucchi, per la scomparsa di Rita, che in tutti questi anni e fino all’ultimo respiro si è battuta per la verità e la giustizia, per capire cosa fosse successo e chi fossero i responsabili della morte del figlio Stefano”. Così in una nota la consigliera regionale Marta Bonafoni, capogruppo della Lista Civica Zingaretti.

Redazione DIRE.it