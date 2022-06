PUBBLICITA

I QUATTRO ELEMENTI ANIMANO LE SERATE DI LAINATE (MI) – VENERDI 24 GIUGNO L’ARTE DEL MOVIMENTO A VILLA LITTA

Continua a stupire la stagione estiva di Villa Litta con una SERATA EVENTO: L’ARTE DEL MOVIMENTO – I QUATTRO ELEMENTI

Un’occasione affascinante per scoprire Villa Litta: performance di danza acrobatica, danza aerea, trampolieri e giocoleria con il fuoco animeranno il meraviglioso Ninfeo e il Teatro Naturale, fondendosi con gli stupefacenti giochi d’acqua.

Un’esperienza all’insegna della scoperta dei Quattro Elementi: Aria, Acqua, Terra e Fuoco.

Quello che contraddistingue questa meravigliosa residenza a pochi minuti da Milano è proprio la possibilità di immergersi in un contesto di bellezza e arte appena si varca il portone d’ingresso. Un’occasione speciale da non lasciarsi scappare, particolarmente piacevole nei mesi estivi grazie ai giochi d’acqua cinquecenteschi del Ninfeo che da secoli regalano ai visitatori sorpresa e delizia. Divertenti, frutto di alta ingegneria all’avanguardia per il tempo, prediletti dai bambini e da coloro che vogliono associare ad una visita culturale un momento di spensieratezza per tutta la famiglia. Ma eccezionalmente per questa serata all’acqua elemento principe di questa villa si assoceranno gli altri elementi per una serata speciale da vivere e raccontare.

Il video di presentazione della serata con Sheila Verdi e Simone Carbone e Fenice Show Events

Si sottolinea la preziosa collaborazione di Double Arts – Sheila Verdi e Simone Carbone e Fenice Show Events e si ricorda che la realizzazione è stata possibile grazie al contributo di Fondazione Cariplo nell’ambito del progetto #VillaLittaforenlightenment: il Patrimonio Culturale al servizio del territorio e dell’inclusività.

Saranno presenti postazioni Food and Drinks.

Sul sito www.villalittalainate.it consultate il ricco calendario di eventi e visite guidate per tutta la famiglia.

Biglietto unico 15,00 €

Biglietto gratuito per persone diversamente abili e bambini 0-5 anni

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA: > Villa Litta On line booking

In caso di maltempo l’evento sarà rimandato a Venerdì 1 luglio

