DRINK: IL CONTE VA A KYOTO

BARTENDER: Elena Palmerini @travel_ with_mrswine F&B digital creator – consulente

INGREDIENTI:

20 ml shōchū

20 ml Campari

20 ml vermouth rosso Winestillery

20 ml ama_te’ Matcha bio ice tea

2-3 gocce Umami bitter

Alga Wakame

Olio essenziale di arancia



Bicchiere: tazza giapponese

Garnish: alga Wakame fresca e julienne di arancia

PREPARAZIONE

Il cocktail si prepara con la tecnica build, quindi direttamente dove sarà servito il cocktail, in questo caso una tazza giapponese. Inserire un cubo unico grande di ghiaccio (detto big rock), versare le gocce di Umami bitter, i tre ingredienti principali e completare con l’ama_te’ Matcha bio ice tea. Miscelare con eleganza per 7-8 secondi con un bar spoon. Aggiungere delle gocce di olio essenziale all’arancia e guarnire, posizionando un’alga Wakame fresca e una julienne di arancia sulle tipiche bacchette orientali.

IL DRINK:

Nel drink ‘Il conte va a Kyoto’, una delle sue tre ricette dedicate al Giappone, la bartender, F&B digital creator e consulente toscana Elena Palmerini unisce, in un processo osmotico, la propria passione per il Paese del Sol Levante con il classico dei classici italiani, il Negroni. Questo drink iconico, uno dei più bevuti al mondo, nato a Firenze nel 1919, fu ideato dal conte Camillo Negroni che, tornato a Firenze da uno dei suoi tanti viaggi, propose al caffè di via de’ Tornabuoni che era solito frequentare, un cocktail all’americana. Nasceva così il Negroni e la sua ricetta a base di un terzo di gin, un terzo di Campari e un terzo di vermouth rosso. Il twist on classic di Elena Palmerini prevede al posto del gin il shōchū, la tipica acquavite giapponese, mantenendo nella ricetta il sempre elegante Campari, sinonimo di gusto e internazionalità e utilizzando come vermouth rosso il Winestillery, prodotto nel Chianti. A sottolineare il gusto giapponese, le gocce di bitter Umami e l’uso dell’alga bruna wakame, mentre a riportare il gusto giapponese, ma prodotto in Italia, ecco l’uso dell’ama_te’ Matcha bio ice tea. Prodotto dalla trevigiana Bevande Futuriste con un blend della migliore polvere di tè Matcha delle migliori varietà, l’ama_te’ Matcha bio ice tea senza zucchero, presenta la più alta concentrazione di proprietà benefiche. Ottimo alleato anti-invecchiamento e antitumorale, protegge dall’infarto, contrasta il colesterolo e i radicali liberi, aiuta a lenire il mal di testa, l’ansia e lo stress.

Dopo oltre 2 anni trascorsi in giro per il mondo, tra Asia e Oceania, a cercare ispirazioni e materie prime con uno zaino in spalla, precedentemente affermata bar manager nel luxury a Milano e in Versilia, Elena Palmerini (@travel_with_mrswine) è tornata nella patria Toscana carica di novità e good vibes.

