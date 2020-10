“Sorda e trans”: Martina Panini a Tu si que vales commuove tutti, il discorso di Sabrina Ferilli

Martina Panini ospite di Tu si que vales, ha commosso il pubblico da casa ed anche la giuria. La make up artist è salita sul palcoscenico per raccontare la sua storia: transessuale e sorda dall’età di tre anni.

Sorda e trans, la storia di Martina Panini a Tu si que vales

Fino a quattro anni fa ero Marco. Ho percorso questa infanzia con i miei genitori e mia nonna. A tre anni mi è stata diagnosticata la sordità e porto due protesi. Iniziarono anni di bullismo e violenze. Mi picchiavano perché volevano che parlassi meglio. Ho capito di non essere nel corpo giusto e il bullismo è continuato. Le persone mi offendevano pesantemente. Ho iniziato a soffrire molto.

Il rapporto difficile con i genitori è stato compensato da nonna Antonia che le ha fatto letteralmente da mamma:

Mia nonna mi ha portato a un percorso fino al giorno del mio intervento, mi ha aiutato. Parlo per chi ha un orientamento sessuale diverso o ha subito un cambiamento. Spero ci sia la possibilità professionale, perché ho subito bullismo anche sul lavoro. Mi hanno bullizzato solo perché portavo due protesi e perché ero un uomo. Vorrei che il mondo fosse diverso. Vorrei capissero cosa vuol dire essere in un corpo sbagliato e avere un handicap. Ora i miei genitori mi stimano perché sono riuscita ad affrontare tante cose. Li ho odiati, ma ora li posso amare.

Spazio poi, per il discorso di Sabrina Ferilli:

La sensibilizzazione rispetto a questi problemi dovrebbe essere giornaliera. Non sono queste le divisioni da portare, le differenze da sottolineare. La differenza è tra la persona per bene e quella di malaffare. Tra il disonesto e l’onesto. Tra il mascalzone e la persona corretta. Queste sono cose che riguardano esclusivamente la sfera personale. E proprio perché dietro c’è sofferenza ci dovrebbe essere da parte nostra un’attenzione e un’accoglienza in più.

Chi è Martina? Video >>

Martina è particolarmente conosciuta sui social. La 34enne lavora come make up artist e consulente d’immagine. Già in passato aveva raccontato la sua storia da Caterina Balivo durante “Vieni da me”.