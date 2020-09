Referendum, larga affermazione del sì in Umbria. Affluenza al 48,8%

Si è votato anche per la scelta del sindaco nei comuni di Scheggino (Perugia) Valfabbrica (Perugia) Attigliano (Terni), Calvi dell’Umbria (Terni), Ferentillo (Terni) e Giove (Terni)

Perugia, 21 settembre 2020 – Larga affermazione del sì in Umbria al referendum costituzionale. Il risultato definitivo vede il sì al 68,7% e il no al 31,3%.

A Perugia e provincia il sì ha preso il 69,1% e il no il 30,9%. A Terni e provincia il risultato definitivo del sì è 67.7%, il no 32,3%.

In Umbria saranno così eletti nove parlamentari al posto dei 16 attuali: tre soli saranno i senatori (attualmente sono sette) e sei i deputati (al posto dei 9 che siedono ora a Montecitorio).

I dati sulle affluenze in Umbria per il referendum e le Comunali. L’affluenza a livello regionale per il referendum (che ricordiamo non necessita del raggiungimento di un quorum) è del 48,8%. In provincia di Perugia il 49,4%, in provincia di Terni il 47,1%.

Per le Comunali, alla chiusura dei seggi nel Perugino a Scheggino ha votato il 75,2% (elezioni precedenti 80,5%), a Valfabbrica il 76,5% (elezioni precedenti 78,7%), nel Ternano ad Attigliano il 74,8% (elezioni precedenti 59,7%), a Calvi il 70,1% (elezioni precedenti 76,7%), a Ferentillo il 77,4% (elezioni precedenti 69,4%), a Giove l’81% (elezioni precedenti 76,2%).

IL DATO PRECEDENTE

Alle l’affluenza al referendum in Umbria era del 33.1% (alle 19 era del 25,1%). In particolare, in provincia di Perugia è al 33% mentre a Terni è al 33,4%.

Alle 23 per le Comunali a Scheggino aveva votato il 50,1%, a Valfabbrica il 57,1%. Per la provincia di Terni, ad Attigliano il 58,5%, a Calvi il 52,4%, a Ferentillo il 58,4%, a Giove il 64,8%.

Per le comunali, alle 19, l’affluenza al voto per il rinnovo del sindaco a Scheggino (Perugia) è stata del 34.6% a Valfabbrica (Perugia) 43.7%. In provincia di Terni, l’affluenza alle 12, ad Attigliano è stata del 45%, a Calvi dell’Umbria del 40.5%, a Ferentillo del 41.7%, a Giove del 47.8%.

Alle ore 12 al referendum costituzionale sulla riduzione del numero dei parlamentari in Umbria ha votato invece il 9,56% degli aventi diritto. A Perugia, sempre alle ore 12, ha votato il 9,62% mentre a Terni il 9,40%.

Per quanto riguarda le comunali, alle ore 12, l’affluenza al voto per il rinnovo del sindaco a Scheggino (Perugia) è stata del 14,73% a Valfabbrica (Perugia) 17,12%. In provincia di Terni, l’affluenza alle 12, ad Attigliano è stata del 20,16%, a Calvi dell’Umbria il 15,47%, a Ferentillo il 14,03%, a Giove il 19,57%.