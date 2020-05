Padre LUIGI (Libero al secolo) SELVA (1919-2006). Era nato il 22 novembre 1919 a Castel Guelfo di Bologna ed era entrato nella comunità della Piccola Missione per i Sordomuti il 2 ottobre 1931. Nel 1937 aveva fatto la prima professione religiosa e, completati gli studi teologici presso l’Università Urbaniana di Propaganda Fide di Roma, era stato ordinato presbitero l’11 luglio 1943.

Abilitato all’insegnamento specializzato verso i sordomuti, è stato insegnante e poi direttore degli Istituti Gualandi per Sordomuti di Bologna, di Firenze e di Roma, nonché dell’Istituto Provinciale di Venezia a Marocco di Mogliano Veneto, dell’Istituto Apicella di Molfetta (BA), e dell’Istituto dei Sordomuti di Torino a Pianezza. Per qualche anno come insegnante è stato anche presso l’Istituto Fratelli Gualandi di Catania.

Docente nei corsi di specializzazione per i docenti delle scuole speciali e/o di sostegno, ha collaborato a diverse riviste specializzate, ricoprendo anche per alcuni anni l’incarico di redattore della rivista Effeta di Bologna. Autore di diversi scritti sull’argomento specifico dell’educazione dei sordi, ha offerto agli allievi dei corsi delle Scuole di Metodo e di Specializzazione un testo di storia, molto apprezzato e diffuso in Italia e all’Estero, dal titolo “Scuole e Metodi nella Pedagogia degli Anacusici”, che ha avuto diverse edizioni.

Luigi nell’ambito della Congregazione Piccola Missione per i Sordomuti ha ricoperto il ruolo di responsabile della formazione degli studenti religiosi, di superiore locale, nonché di consigliere e procuratore generale.

Ritiratosi nella casa di accoglienza dei religiosi anziani della Piccola Missione in Firenze, si spense all’alba di martedì 30 maggio.

Oggi riposa nella tomba della congregazione al Verano di Roma.

Ricordiamo con affetto questo confratello e lo raccomandiamo alla preghiera di quanti lo hanno conosciuto e hanno potuto ammirare le sue doti umane e cristiane non comuni.

P.Vincenzo Di Blasio