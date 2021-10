RP. Benessere scolastico, contrasto del bullismo e del cyberbullismo, corsi di lingua dei segni

Pubblicità

Tre bandi dedicati all’ampliamento dell’offerta formativa nelle scuole piemontesi: benessere scolastico degli studenti, formazione dei docenti per contrastare bullismo e cyberbullismo, corsi di Lingua italiana dei segni (LiS) per bambini e ragazzi sordi e bambini e ragazzi udenti.

Redazione Regione Piemonte

A sostegno dei progetti legati al benessere scolastico saranno pari a 500 mila euro i fondi destinati, che vedranno coinvolte le scuole secondarie di II grado: l’obiettivo da raggiungere sarà lo “stare bene a scuola”, in un contesto socio-relazionale positivo, all’interno di ambienti di studio e di apprendimento stimolanti, in cui gli studenti possano essere sempre più coinvolti e partecipi per poter esprimere i loro bisogni e sentirsi valorizzati nelle proprie competenze.

Sarà invece interamente destinato ai docenti il secondo intervento promosso dall’assessorato all’Istruzione, per il quale sono stati stanziati 140 mila euro da destinare a corsi di formazione dedicati alla prevenzione ed il contrasto a bullismo e cyberbullismo, con un focus rivolto esclusivamente all’utilizzo dei social. Ogni scuola, polo per la formazione, potrà presentare due progetti, finalizzati a favorire la crescita dei minori, tutelando i più fragili, e a valorizzare il benessere comune; bullismo e cyberbullismo sono diventati una vera e propria emergenza educativa e fondamentale è oggi il ruolo che i docenti hanno, insieme alle famiglie, di accompagnare i ragazzi e spiegare loro come difendersi dai pericoli che si nascondono nel web.

Il terzo intervento dispone al momento di 100.000 euro, per finanziare corsi di lingua italiana dei segni rivolti a bambini e ragazzi sordi e ai loro compagni udenti, per promuovere la piena inclusione dei primi.