Casa Vignuzzi, riparte il doposcuola per ragazzi con disabilità sensoriale uditiva

Il doposcuola mira a fornire supporto essenziale per l’integrazione e il benessere dei partecipanti, contribuendo a rafforzare la rete di prossimità e inclusione all’interno della comunità scolastica

Anche quest’autunno e fino alla fine del 2025, l’associazione “Il Quadrifoglio” rinnova il servizio di doposcuola dedicato a ragazzi e ragazze con disabilità sensoriale uditiva. Il doposcuola si svolge ogni lunedì, dalle 17 alle 18.15, nella sala multimediale Lino Ricci della biblioteca Casa Vignuzzi, in via San Mama 175, co-gestita con l’ufficio Decentramento.

I ragazzi e le ragazze con deficit uditivo possono seguire il programma scolastico come i loro coetanei, ma spesso incontrano difficoltà dovute alle barriere della comunicazione, che si manifestano in errori sintattici, difficoltà di memoria e problemi nella lettura del labiale. Queste barriere, invisibili ma presenti, rischiano di compromettere il loro percorso scolastico e sociale. Il doposcuola mira a fornire supporto essenziale per l’integrazione e il benessere dei partecipanti, contribuendo a rafforzare la rete di prossimità e inclusione all’interno della comunità scolastica.

Gli alunni del doposcuola e non solo, potranno inoltre usufruire gratuitamente della sezione “Leggochiaro” presso la biblioteca Classense. Questa sezione, realizzata grazie al finanziamento del Centro per il libro e la lettura, comprende una selezione di libri ad alta leggibilità per grandi e piccoli, libri tattili, in braille, a grandi caratteri e con simboli della Comunicazione Aumentativa e Alternativa (CAA), libri senza parole, audiolibri, DVD in Lingua dei Segni Italiana (LIS) e marcatori visivi, oltre a testi teorici su disabilità e inclusione.

Per maggiori informazioni e iscrizioni, contattare l’associazione “Il Quadrifoglio” al numero 347-8844618 (anche via WhatsApp).

Redazione Ravenna Today