Come approcciare pazienti con sordità, corso di formazione per gli infermieri spezzini

La formazione dell’Ordine delle professioni infermieristiche della Spezia è ripartita con il primo corso inserito nel programma nazionale ECM (educazione continua in medicina): anche quest’anno il direttivo dell’Ordine garantisce agli iscritti la possibilità di ottemperare al programma obbligatorio di formazione continua in medicina (sempre più stringente sul piano assicurativo dei professionisti, in base alla loro ”certificabilità”, come ha disposto l’ultimo passaggio normativo, contenuto nel Pnrr).

L’evento è stato tenuto da un infermiere esperto e traduttore della lingua dei segni, il dottor Daniele Polignano, che ha spiegato il miglior approccio rivolto alle persone con sordità che, quando entrano – anche in urgenza – in strutture sanitarie, incontrano inevitabili difficoltà nella trasmissione delle informazioni. Dal 10 febbraio gli iscritti all’Ordine potranno usufruire anche di un nuovo evento, in modalità ”FAD”, destinato ai temi – anche questi obbligatori – della radioprotezione.

di Redazione