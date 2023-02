Acli Cagliari. Al via il corso base di lingua dei segni

PUBBLICITA

Inizieranno a febbraio gli incontri del corso base di lingua dei segni italiana, organizzato in collaborazione con l’associazione Inmediazione.

In Italia, come in altri paesi, le persone sorde comunicano tra loro in una forma di comunicazione visivo-gestuale: una vera lingua, con caratteristiche proprie grammaticali, lessicali e sintattiche molto complesse.

La LIS è poco diffusa tra gli udenti, per questo motivo i laboratori Acli si pongono come finalità quella di sensibilizzare e raggiungere un numero sempre maggiore di persone che possano iniziare a “vedere” la lingua dei segni ed entrare nel mondo della sordità.

Le lezioni si terranno il mercoledì dalle 17 alle 19 nella sede delle Acli di Cagliari per un totale di 30 ore.