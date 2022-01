PUBBLICITA

È in partenza un nuovo corso di formazione Asacom (Assistente all’autonomia e alla comunicazione dei bambini disabili) che prevede, al termine, il conseguimento di un attestato di qualifica rilasciato dalla Regione Abruzzo.

PUBBLICITA

Il corso, che si terrà in duplice modalità, a distanza e in presenza, conta docenti qualificati per competenza ed esperienza e offre un tirocinio curriculare.

Subito dopo aver terminato il corso Asacom sarà possibile lavorare in scuole, centri diurni, ludoteche e in ogni luogo bambini disabili o con difficoltà cognitive e motorie hanno bisogno di sostegno o di integrazione. La figura sarà formata per supportare il percorso di autonomia, integrazione e comunicazione di bambini e adolescenti disabili o con difficoltà cognitive e motorie lievi e gravi.

La qualifica è riconosciuta in Italia (Legge nr. 845/78 art 14, D.lgs 13/13) nonché in tutti i Paesi Membri dell’Unione Europea.

Per partecipare al corso è necessario aver compiuto 18 anni ed essere in possesso del diploma di scuola secondaria superiore se italiani, mentre se stranieri, oltre all’età sarà necessaria la conoscenza della lingua italiana e aver conseguito in titolo di studio di pari grado nel proprio Paese di origine espressamente riconosciuto.

La durata del corso è di 650 ore tra lezioni online, in presenza e tirocinio curriculare.

Per maggiori informazioni visitare il portale Azzurra Formazione a questo link.