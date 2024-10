L’arte inclusiva: un percorso tra le opere per i non udenti

Il Parco Internazionale della Scultura Contemporanea di Pietrasanta offre un’esperienza accessibile a tutti, con visita guidata e interpretazione in lingua dei segni. Iniziativa gratuita con posti limitati, prenotazione obbligatoria.

Un’occasione davvero alla portata di tutti, anche di chi ha bisogno di un’accessibilità facilitata: il Parco Internazionale della Scultura Contemporanea di Pietrasanta è “Un parco che lascia il segno”, nuovo appuntamento della rassegna “Un Parco così non si era mai visto!” in programma sabato con ritrovo alle 16,30 in piazza Duomo, davanti alla chiesa di Sant’Agostino.

La visita giudata fra le opere del centro storico sarà condotta da Lodovica Pucciarelli, affiancata dall’interprete nella lingua dei segni Ilaria Amore che “racconterà” così ai non udenti il percorso della giornata. La rassegna è promossa dall’ufficio turismo del Comune e da Coop Itinera, per valorizzare l’itinerario artistico all’aperto grazie all’uso e alle funzionalità della nuova web app dedicata, lanciata ad agosto dall’amministrazione comunale. Proprio nella predisposizione del nuovo strumento digitale, fondamentale è stato il contributo di tantissime associazioni del territorio.

La partecipazione all’iniziativa è gratuita ma con posti limitati: prenotazione a parcoscultura@comune.pietrasanta.lu.it