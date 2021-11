Forza Horizon 5: annunciato il supporto alla lingua dei segni con interpreti a schermo

Pubblicità

Negli ultimi anni Microsoft si è dimostrata attenta al tema dell’accessibilità nei videogiochi e l’ultimo capolavoro targato Xbox Game Studios sembra incarnare appieno questo tipo di mentalità. Forza Horizon 5 permette infatti di usufruire di interpreti della lingua dei segni direttamente a schermo.

Pubblicità

di Riccardo Arioli Ruelli

L’ultima fatica di Playground Games è andata oltre le norme del settore, alzando di molto l’asticella dell’accessibilità nei videogiochi. Forza Horizon 5, il nuovo titolo racing dello studio londinese, tra le varie lingue che saranno rese disponibili nel gioco annovera anche quella dei segni, con tanto di interpreti che appariranno direttamente sullo schermo. Come ha spiegato recentemente il Creative Director Mike Brown “Ascoltiamo costantemente la community per rendere Forza Horizon 5 un’esperienza inclusiva per tutti. Con questo in mente il team è entusiasta di svelare che stiamo lavorando al supporto della lingua dei segni americana (ASL) e britannica (BSL) per i filmati di Forza Horizon 5“.

Gli interpreti compariranno in un riquadro picture-in-picture, permettendo a tutti colori che hanno problemi legati all’udito di godere pienamente del gioco. Sebbene la data di lancio ufficiale di questa funzione non sia ancora stata annunciata, gli sviluppatori hanno garantito che arriverà presto. Al momento il supporto è limitato ai linguaggi “anglofoni” ma non è escluso che in futuro se ne possano aggiungere altri.

Prima di lasciarvi, vi ricordiamo Forza Horizon 5 uscirà il prossimo 9 novembre su PC, Xbox One e Xbox Series X/S. Sulle nostre pagine potete trovare la recensione di Forza Horizon 5.

FONTE:KOTAKU