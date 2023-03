Usa: Oklahoma boccia legge contro punizioni corporali ai disabili

PUBBLICITA

NEW YORK, 17 MAR – L’Oklahoma affossa la legge che avrebbe proibito le punizioni corporali nei confronti degli studenti disabili.

Il provvedimento, sponsorizzato dal deputato repubblicano John Talley, non ha ottenuto la maggioranza di 51 voti.

Per punizioni corporali si intende l’uso, tra gli altri, di schiaffi e sculacciate come forma di disciplina. “Le punizioni fisiche sugli studenti disabili non dovrebbero essere presenti nelle aule scolastiche” , ha sottolineato Talley.

Tuttavia alcuni repubblicani che hanno votato contro hanno persino invocato la Bibbia per giustificarsi. “La verga e il rimprovero danno saggezza, ma il fanciullo lasciato a se stesso fa vergogna a sua madre”, ha detto il deputato Gop Jim Olsen citando l’Antico Testamento. Ha anche aggiunto, tirando in ballo un elettore, che i bambini disabili non rispondono alle motivazioni positive e che invece rispondono molto bene alla punizione corporale. (ANSA).