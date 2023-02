Messico: Legge per sostenere disabili e anziani

Redazione ESGData

Una proposta per eliminare la tutela legale per le persone con disabilità e gli anziani a Città del Messico sarà presentata al Congresso della Città del Messico il 16 febbraio 2023.

Metterebbe fine alla tutela legale imposta e darebbe a ogni adulto il diritto di prendere le proprie decisioni. “La società pensa che noi [persone con disabilità] siamo incapaci di decidere le questioni più importanti della nostra vita”, ha detto Fernanda Castro Maya, una donna con una disabilità intellettiva. La Corte Suprema messicana ha dichiarato il diritto di tutela illegale nel 2021 sulla base del fatto che discriminava sproporzionatamente le persone con disabilità. Se approvato, il disegno di legge garantirebbe invece a ogni adulto di Città del Messico la piena capacità legale e i benefici.

Il sostegno potrebbe includere qualcuno che li aiuti a comprendere le transazioni legali, a comunicare le decisioni alle autorità e a terzi o ad esprimere la loro volontà e le loro preferenze. Il codice civile di Città del Messico ha privato molte persone con disabilità del loro diritto di prendere decisioni. In base a questa legge, le persone che sono sorde, sordocie, o hanno disabilità intellettive o condizioni di salute mentale possono essere collocate sotto tutela legale.

La Convenzione sui diritti delle persone con disabilità è in vigore in Messico dal 2008. Il Messico ha ratificato la Convenzione interamericana sulla protezione dei diritti umani delle persone anziane. Molte persone anziane sono attualmente sotto tutela. Nel 2021, in una decisione che vincola tutti i tribunali statali e federali, la Corte Suprema messicana ha stabilito che la tutela è incostituzionale. “La capacità giuridica è una pietra angolare e una condizione preliminare per un’inclusione significativa delle persone con disabilità”, afferma Katia D’Artigues. “Il disegno di legge presentato oggi può e dovrebbe essere utilizzato dal Congresso federale”, afferma Carlos Ros-Espinosa.

“Tutti gli strumenti legali a livello federale e statale devono essere coerenti nel riconoscere la piena capacità giuridica”, afferma Ros-Espinosa.