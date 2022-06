L’innovativo complesso residenziale di Los Angeles cerca di responsabilizzare le persone con disabilità dello sviluppo

PUBBLICITA

Ci vuole un villaggio.

Un complesso residenziale per persone con disabilità intellettive e dello sviluppo è destinato ad aprire la strada nel quartiere Pico-Robertson di Los Angeles dopo più di tre anni di pianificazione e superamento degli ostacoli legati alla pandemia.

PUBBLICITA

di Oliver Barker

The Village, un progetto unico nel suo genere, potrebbe fungere da modello per comunità di appartamenti inclusivi a livello nazionale.

Il villaggio vuole consentire alle persone con disabilità dello sviluppo di essere più indipendenti, con personale in loco e programmi per aiutare i residenti a trovare lavoro, iscriversi a college o scuole professionali e apprendere altre abilità. I legislatori della California si stanno mobilitando per spingere il progetto oltre il traguardo, con una spinta dal bilancio statale.

Il mese scorso, il senatore statale Henry Stern, D-Calabasas, ha scritto ai leader delle commissioni dell’Assemblea e del Bilancio del Senato per richiedere 9 milioni di dollari in finanziamenti pubblici per The Village.

“Una preoccupazione innegabile di tutte le famiglie con bambini con bisogni speciali è: cosa accadrà quando me ne sarò andato?” Stern ha scritto.

Stern ha anche citato le statistiche del Dipartimento dei servizi di sviluppo della California, un’agenzia statale che fornisce servizi e altre forme di supporto per le persone con disabilità dello sviluppo.

“Attualmente, il 75% degli adulti con disabilità dello sviluppo vive con familiari o assistenti anziani”, ha scritto Stern. “Inoltre, dal 30 al 40 per cento della popolazione senza fissa dimora in America sono persone con disabilità, e quel numero sembra essere in aumento. Molte persone con disabilità dello sviluppo lavorano con un salario minimo, mentre solo il 35 per cento delle persone con disabilità di età compresa tra i 18 e i 64 anni ha un lavoro.

“Senza opportunità economiche, due terzi di questa fascia demografica sono lasciati senza il sostegno finanziario necessario per l’indipendenza. Ciò è particolarmente rilevante in California, dove gli affittuari attualmente devono guadagnare quasi 3 volte il salario minimo statale per permettersi gli affitti richiesti medi”, ha affermato .

Il Center for Social Development and Education dell’Università del Massachusetts-Boston ha condotto uno studio amministrato da Gallup e ha rilevato che solo il 44% degli adulti con disabilità intellettiva fa parte della forza lavoro e il 28% non è mai stato impiegato.

L’American Association on Intellectual and Developmental Disabilities ha affermato che Medicaid “in genere non consente l’utilizzo di fondi per l’affitto o altri costi relativi agli alloggi basati sulla comunità”. Ciò si traduce spesso in senzatetto o istituzionalizzazione di persone con IDD (disabilità intellettive e dello sviluppo).

L’input localizzato della comunità è fondamentale quando si sviluppa qualsiasi alloggio di servizio sociale integrato nella sua comunità. La gente di Pico-Robertson, una comunità in gran parte ebraica nel centro di Los Angeles, è stata consultata durante tutto il processo.

“La vediamo come una strada a doppio senso con la comunità e il quartiere”, ha detto il dottor Michael Held a Zenger. Held è uno dei co-fondatori di ETTA, un’organizzazione no profit che serve persone con IDD in tutta la costa occidentale dal 1993, e di Cornerstone Housing for Adults with Disabilities, l’organizzazione no profit sorella di ETTA, che sta guidando lo sviluppo di The Village.

“Abbiamo avuto molte conversazioni con le persone in quella comunità – molti focus group e altre conversazioni – e il design dell’edificio è specificamente pensato per consentire ai partner del quartiere di entrare e svolgere attività anche lì”, ha affermato Held.

“Dato che in realtà lo stai inquadrando e sviluppandolo, forse vuoi avere un giardino lì. Forse vuoi avere un bar lì. Forse vuoi avere altre opportunità di volontariato affinché le persone della comunità entrino nell’edificio e partecipare in modo che non si sentano estranei lì”, ha detto.

Gli sviluppatori sperano che The Village sia una community di punta. Anticipano che questo modello sarà replicato in tutta la California e in altri stati che cresceranno esponenzialmente nel tempo. I tassi di differenze di sviluppo, come l’autismo, sono saliti alle stelle negli ultimi due decenni.

“L’idea che questo sia un modello per altre comunità, che è importante per noi, si basa su studi demografici che mostrano migliaia e migliaia di persone che sono al culmine della loro vita di partire o di essere pronte a lasciare la casa dei loro genitori, o i loro genitori stanno invecchiando”, ha detto Held. “Spesso hanno tra i 20 ei 20 anni e vogliono quell’indipendenza: vogliono un ambiente abitativo che li aiuti ad avere quell’indipendenza”.

Held ha anche affermato che The Village è un modello abitativo che può garantire che le persone con IDD non siano isolate, aiutarle a sviluppare i propri interessi e fornire un senso di appagamento “facendo parte di un quartiere e non solo di un programma”.

Gli sviluppatori hanno superato molti ostacoli per dare vita al progetto, tra cui condurre una campagna di capitali, ottenere permessi dalla città e completare la demolizione in sicurezza durante la pandemia.

“Siamo pronti a partire, abbiamo la nostra proprietà, abbiamo demolito ciò che c’è e inizieremo a costruire tra pochi mesi”, ha detto Held. La demolizione del sito è stata completata durante la primavera, aprendo la strada alla rottura del terreno questo autunno. Dovrebbe essere costruito in 24 mesi.

Lo sviluppo del villaggio ha raccolto il sostegno politico di funzionari eletti che capiscono i terribili bisogni di questa popolazione.

Held ha raccontato a Zenger di una conversazione con il membro dell’assemblea Blanca E. Rubio, D-Baldwin Park, in cui Rubio ha ricordato le sue esperienze insegnando ai bambini con IDD. Spesso si chiedeva cosa sarebbe successo loro quando sarebbero diventati adulti. Prima di essere eletto nel 2016, Rubio ha trascorso 16 anni come insegnante nel distretto scolastico unificato di Baldwin Park.

“Come membro dell’Assemblea e insegnante, ho visto quanto sia importante per le persone che hanno differenze intellettuali e di sviluppo essere autorizzate e supportate”, ha detto Rubio. “The Village incarna proprio quella accettazione della disabilità e la costruzione di una comunità per cui tutti dovremmo lottare”.

The Village è un modello abitativo a Los Angeles che garantisce che le persone con differenze di sviluppo non siano isolate e possano sviluppare i propri interessi. Significa “fare parte di un quartiere e non solo di un programma”, ha affermato il dottor Michael Held.

Marc Szabo Studios

ETTA e Cornerstone Housing for Adults with Disabilities lavorano in tandem dal 2020 per dare vita a The Village. Mentre ETTA offrirà servizi di esperti all’interno della struttura, sulla base di anni di supporto agli adulti con disabilità dello sviluppo, Cornerstone ha guidato l’acquisizione e lo sviluppo di The Village.

“La pandemia in particolare ha messo in luce questa esigenza perché ha davvero reso il senso di mortalità di una persona molto più raggiungibile”, ha affermato Lee Taylor, direttore dello sviluppo di Cornerstone, che gestisce la campagna per la capitale di The Village. “Molti anziani che hanno un figlio adulto con loro sentono un senso ancora maggiore di urgenza di trovare una casa che fornisca non solo un riparo, ma anche risorse arricchenti e una comunità che sosterrà la crescita del loro bambino”.

Taylor ha sottolineato che The Village è una comunità “completamente avvolgente”, non solo un appartamento, ma un luogo in cui i residenti avranno numerose opportunità professionali. I residenti possono farsi servire i pasti o imparare a cucinare da soli.

“C’è così tanto da fare e questo dà alle famiglie coinvolte in questo – le parti interessate che conosciamo – solo un tremendo senso di speranza e pace”.

Questa storia è stata fornita a Newsweek da Zenger News.