«In India è una tragedia, morti da moltiplicare per 10»

La mascherina è obbligatoria all’esterno?

«Certo, ma le persone sembrano non percepire il pericolo. Qualche sera prima di prendere il volo per l’Italia sono andato a Varanasi – a circa 20 km dal Kiran Village – per un tampone d’urgenza perché il risultato di quello che avevo fatto nell’ospedale pubblico non è mai arrivato. Lungo la strada c’erano festeggiamenti di matrimoni, poche persone con mascherina, non c’era consapevolezza del grave rischio. Sembrava che la vita fosse quella di sempre».

Negli ospedali com’è la situazione?

«Mancano posti letto e ossigeno. Il Governo ha chiesto agli ospedali privati di accogliere pazienti Covid. In generale il sistema sanitario non funziona. Chi è povero si rivolge ai nosocomi pubblici, non gratuiti: medicine ed esami si pagano. C’è una legge che dovrebbe tutelare i più poveri ma non è così purtroppo. Una buona fetta non ha la certificazione perché, per ottenerla, deve sottostare in qualche modo al regime corrotto. Non parlo per tutta l’In- dia, ma a Varanasi funziona così».

Moreno Toldo in India dipende dall’ospedale della Diocesi di Varanasi e presta servizio anche nelle parrocchie della zona. «Il governo è molto rigido con le Ong straniere e i medici volontari – racconta -. Devo rinnovare il permesso ogni 6 mesi. I controlli sono rigorosissimi».