Lingua dei Segni e Costituzione, un passo avanti

Il diritto a essere informati vale anche per chi ha difficoltà linguistiche o disabilità, come i non udenti.

Per questo il Consiglio di Stato accoglie due atti parlamentari di Raoul Ghisletta e propone di inserirlo esplicitamente nella Costituzione cantonale. Esperimenti e intenzioni erano già presenti, ma a forzare la mano è stata la pandemia; mai come in questi momenti si è sentita la necessità di una comunicazione chiara ed efficace per tutti.