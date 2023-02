Superbowl, Rihanna ‘oscurata’ dall’interprete della lingua dei segni

PUBBLICITA

di Giusy Palombo

La performance di Rihanna, la prima dopo anni in occasione del Superbowl è stata quasi totalmente oscurata dall’interprete dei segni: il video virale

Ogni anno in questa occasione, l’America si ferma per assistere all’evento degli eventi: la finale del Superbowl. A sfidarsi per la prima volta, due squadre afroamericane: Philadelphia Eagles e Kansas City Chiefs. Hanno vinto i secondi con con il punteggio di 38-35. Un evento che oltre ad essere il più rappresentativo nel mondo dello sport statunitense, lo è anche per l’half-time show, ovvero il grande spettacolo che intrattiene i presenti nei minuti dell’intervallo.

Grandi artisti si sono esibiti negli anni in questa occasione, scrivendo la vera e propria storia dell’evento e della loro carriera. Cantare e ballare in tale contesto, è un punto d’arrivo per ognuno di loro. Lo hanno fatto Michael Jackson, Prince, gli U2, Beyoncé e Lady Gaga. Quest’anno, oltre a tutta la grandezza che ne consegue tra la competizione, gli sponsor e il delirio degli spettatori, un’altra scelta ha generato un’attesa spasmodica. L’esibizione di Rihanna dopo anni di ‘stop’ e lontananza dalle scene musicali, non ha affatto deluso le aspettative. Qualcuno però è riuscito in qualche modo, ad ostacolare in parte il predominio dell’artista: ecco di chi si tratta.

Rihanna al Superbowl infiamma l’half-time: la performance dell’interprete della lingua dei segni

🤟🏽 !! Justina Miles was Rihanna’s #SuperBowl halftime show ASL interpreter.

pic.twitter.com/tqhckMwC4u — Estee D Ratliff (@niseynisey) February 13, 2023

Chi ha seguito settimana scorsa il Festival di Sanremo, soprattutto sui social, si sarà reso conto dell’ampio spazio fornito ai vari interpreti della lingua dei segni. Con vere e proprie coreografie e una partecipazione estrema, hanno permesso a chi lo richiedeva, di godere della buona musica e dello spettacolo della kermesse. A quanto pare, anche in America e di conseguenza in tutto il mondo, i social hanno catalizzato la loro attenzione su questa dinamica.

Lei è Justina Miles, l’interprete della lingua dei segni che ieri sera, ha intrattenuto e appassionato con la sua personalissima interpretazione dello spettacolo di Rihanna. Il video nel giro di pochi minuti, è diventato virale su tutti i social per quanto la giovane, si sia calata nello spirito di quello che la pop-star ha inteso trasmettere a tutti. La potenza dello show, il suo grande ritorno dopo anni riprendendosi la scena di cui è stata per lungo tempo, la protagonista assoluta. Che dire? Questo nuovo modo di fare spettacolo piace ed è più che mai inclusivo e audace. Inoltre, ha portato alla scoperta di un nuovo talento, che è quello appunto di Justina Miles, abile non solo in quello che ha a che fare con la lingua dei segni.