Lee Juck ha donato 50 milioni di won alla lumaca dell’amore per i non udenti

Il 6, la Snail of Love (presidente Kim Min-ja), una società che sostiene i non udenti, ha annunciato che il cantante Lee Jeok ha donato 50 milioni di won per sostenere i non udenti.

Nel maggio 2021, Lee Jeok è stato nominato ambasciatore delle pubbliche relazioni per Snail of Love.

Dopo essere stato nominato ambasciatore delle pubbliche relazioni, ha partecipato alla produzione di Sound Teaching materiali per i non udenti e pubblicità della metropolitana per migliorare la consapevolezza dei non udenti.

Nello stesso anno, ha assistito al concerto regolare dell’ensemble di clarinetti come cantante invitato e ha cantato”Snail”con i membri non udenti per impressionare il pubblico.

Nel 2022, sia disabili che non disabili, è apparsa in”The Quietest CM Song in the World”all’Haitai Bravo Con, che era stato pianificato in modo che le persone potessero divertirsi a cantare insieme e cantare nella lingua dei segni.

Lee Jeok ha dichiarato:”Ho agito come ambasciatore delle pubbliche relazioni per Snail of Love e ho partecipato alla canzone CM in lingua dei segni Bravo Con. Sarebbe più significativo se i proventi della partecipazione alla pubblicità fossero utilizzati per l’udienza ”Quando ho partecipato al concerto regolare, sono rimasto molto colpito dall’entusiasmo dei membri dell’ensemble di clarinetti che, pur avendo difficoltà di ascolto, hanno dato prestazioni meravigliose attraverso una pratica costante. Spero che questa sponsorizzazione amplierà ulteriormente l’interesse sociale per il compromissione dell’udito. ”La disabilità uditiva è la seconda disabilità fisica più comune. Ogni anno, da 1 a 2 neonati su 1.000 nascono con ipoacusia. Con le attività attive e la condivisione dell’ambasciatore delle pubbliche relazioni Lee Jeok, Snail of Love è stata in grado di fare un passo avanti nel sostenere i non udenti e nel cambiare la percezione del pubblico.

Grazie per questo supporto e sostegno, e la donazione che hai dato sarà utilizzata per adattarti alla società e cambiare la percezione pubblica dei non udenti”. È in corso la campagna”Lettera dalla mamma”per i non udenti che non possono continuare il trattamento. è possibile partecipare alla campagna sul sito Web ufficiale di Snail of Love e”Soul Bag Goods”verrà presentato quando si richiede un supporto regolare di 20.000 won o più.

