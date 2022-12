Il progetto lingua dei segni britannica che risale a 2000 anni fa

PUBBLICITA

By Louise Clarke-Rowbotham and Beth Rose

BBC News

L’attrice sorda Rose Ayling-Ellis ha entusiasmato Strictly Come Dancing l’anno scorso e il film Coda, su un’adolescente che è l’unico membro udente di una famiglia di non udenti, ha vinto il miglior film agli Oscar del 2022.

Ora è in corso un altro progetto, con radici che risalgono a più di 2000 anni fa: la Bibbia viene tradotta nella lingua dei segni britannica (BSL).

Il Rev Dr Hannah Lewis, un prete sordo con sede a Liverpool, ha sempre creduto di avere una buona comprensione della Bibbia. Essendo “completamente bilingue in inglese e BSL”, non pensava di perdersi qualcosa.

“Posso leggerlo, posso capirlo, posso predicare su di esso. Ma quando vedo la Bibbia in BSL mi colpisce – emotivamente, spiritualmente – in un modo che la lettura non lo farà mai.

“Per quanto bravo sia l’interprete, stai ricevendo la Bibbia una volta rimossa”, ha detto al programma domenicale di Radio 4.

BSL è la prima lingua di Hannah e, come tale, la più significativa.

Attualmente, mentre ci sono alcune versioni non tradizionali della Bibbia disponibili in BSL, fino ad ora non c’è stata alcuna traduzione ufficiale. In precedenza si trattava della lettura soggettiva dei singoli interpreti, della loro interpretazione delle storie e delle parole in un dato giorno. Vieni la settimana successiva, o un interprete diverso, le storie bibliche potrebbero essere firmate in modo leggermente diverso e trasmettere significati leggermente diversi.

Il BSL Bible Translation Project sta cercando di rimediare. Un team di volontari cristiani ha lavorato con esperti storici e biblici per tradurre la Bibbia dai testi originali greci ed ebraici in una versione video BSL.

Sarà l’unica versione BSL definitiva e, poiché sarà un video, la firma non sarà soggetta a modifiche.

Il progetto ha coinvolto circa 20 persone, da esperti teologici a linguisti, interpreti e presentatori BSL, per un costo di circa 1.000 sterline al giorno, tutto da sponsorizzazioni.

Il loro scopo è trovare un equilibrio tra le interpretazioni accademiche dei testi, garantendo al contempo che la traduzione sia accessibile, accurata e appaia naturale in BSL.

Il team ha finora tradotto il Vangelo di Marco e ha iniziato a lavorare su parti della Genesi, entrambe disponibili sul sito web del progetto.

Ma non è del tutto semplice. Esistono molte versioni della Bibbia in inglese, perché i traduttori raramente concordano su come esprimere il significato dei testi originali.

Janice Silo, una fiduciaria del progetto – che è sorda ed era un’insegnante di studenti sordi prima del suo pensionamento – afferma che ha dato alla comunità la possibilità di pensare al suo significato nella propria lingua.

“Crescendo, mi è sembrato che mi venisse sempre detto cosa pensare. Quando sono diventato un insegnante volevo che i bambini a cui insegnavo pensassero da soli.

“Sento che i cristiani dovrebbero leggere la Bibbia da soli, ma le persone sorde non hanno una Bibbia nella loro lingua, quindi questo progetto garantirà che lo facciano”.