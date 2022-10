Il Birmingham NHS Trust è stato multato per il mancato consenso dei pazienti non udenti

PUBBLICITA

Un fondo del SSN è stato multato di £ 8.000 per non aver ottenuto il consenso di un sordo o della sua famiglia per le procedure ospedaliere.

PUBBLICITA

La Care Quality Commission (CQC) ha emesso due avvisi di penalità fissa all’NHS Trust degli ospedali universitari di Birmingham (UHB).

Il personale presumeva che l’uomo non avesse la capacità di prendere decisioni, secondo le indagini. L’ospedale ha accettato le carenze e ha imparato da esse, ha detto un portavoce della fiducia.

L’uomo di 55 anni, anch’egli autistico e affetto da epilessia, è stato ricoverato sei volte al Good Hope Hospital tra maggio e ottobre del 2019.

Ha comunicato tramite la lingua dei segni britannica (BSL) e la lettura labiale, ha affermato il CQC. Per tre volte l’ospedale non ha rispettato i regolamenti e ha ottenuto il consenso per l’uso di tubi di alimentazione per l’uomo quando stava lottando con il cibo, ha scoperto l’indagine del cane da guardia.

Per due delle procedure, il personale non ha tentato di trovare un interprete BSL, coinvolgere la sua famiglia o parlare con la sua procura duratura (LPA). Un LPA è qualcuno che può essere nominato da una persona per prendere decisioni finanziarie e sanitarie per suo conto se perde la capacità di agire da solo.

Per la terza procedura, il personale ha contattato solo l’APS dell’uomo.

“Più impegno”

Il capo dell’ispezione ospedaliera del CQC, Bernadette Hanney, ha affermato che i fallimenti del trust riguardavano il consenso, in particolare se legati alla capacità mentale.

“La fiducia avrebbe dovuto fare molti più sforzi per comunicare con lui in un modo che capisse, ogni volta”, ha detto. Il CQC si è detto soddisfatto del fatto che la fiducia avesse formazione e politiche in atto per il futuro, a condizione che fossero seguite.

Un portavoce dell’UHB ha detto che l’uomo è morto nel 2020 e hanno rinviato il caso dopo aver esaminato le cure che ha ricevuto. Le mancanze non hanno avuto un impatto sulle sue cure o sulla sua morte, hanno aggiunto.