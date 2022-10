Il bellissimo gesto a Meaux di questi commercianti per aiutare il loro figlio muto

PUBBLICITA

Maxime può finalmente farsi capire dai clienti dei suoi genitori. Da Marcel, il fruttivendolo nel quartiere del mercato di Meaux, i disegni traducono ogni verdura nella lingua dei segni

Negli ultimi giorni sono comparsi divertenti disegni accanto a pomodori, insalate e altre patate, vendute da Chez Marcel, il fruttivendolo nel quartiere del mercato di Meaux. Su ciascuno un viso e delle mani che indicano il movimento. È l’associazione Signes et Paroles che è all’origine di questi disegni.

“Sono 3 anni che do lezioni di lingua dei segni a Marcel e Maria e mi è venuta l’idea di trascrivere, in immagini, la frutta e la verdura che vendono. Abbiamo fatto i disegni e voilà! ha commentato Thi-My Gosselin, presidente dell’associazione Signes et Paroles.

“Fortunatamente ci sono persone come Thi-My”

Maria e Marcel sono i genitori di Maxime, un giovane di 16 anni nato con un problema neurologico che gli impedisce notevolmente di parlare. La lingua dei segni è quindi un ottimo modo per i suoi genitori di comunicare con lui. “Maxime firma molto bene, ma avevamo bisogno dell’aiuto di Thi-My per imparare. Per fortuna ci sono persone come lei! “, continua il papà di Maxime.

I disegni, installati vicino a ciascun ortofrutta del punto vendita, sono anche un modo per sensibilizzare i clienti al linguaggio dei segni e alle difficoltà che le persone con problemi di udito o non verbali possono incontrare nella comunicazione quotidiana.

“È anche un modo per non essere più escluso dalla società. Abbiamo fatto un vero e proprio percorso ad ostacoli per Maxime, per portarlo a scuola, per trovare i giusti professionisti, il giusto trattamento… Tutto è complicato, e anche l’MDPH [Dipartimento per le persone con disabilità, ndr] ci porta poco aiuto .’aiutanti’, si rammarica Maria. C’è da dire che la patologia di Maxime è piuttosto rara, attualmente in Francia sarebbero identificati solo due casi.

“Questo negozio è il suo mondo”



Oltre al desiderio di sensibilizzare i clienti sulla disabilità, per Thi-My Gosselin è diventato ovvio trascrivere la lingua dei segni nel proprio negozio: “questo negozio è l’universo di Maxime, è il suo mondo”.

I genitori aspettavano anche che il giovane spegnesse le sue 16 candeline per farlo lavorare in negozio, “verrà domenica, è una giornata tranquilla, i clienti spesso hanno più tempo, è impaziente”, respira il padre.

E con i cento disegni che l’associazione ha commissionato, non mancano le occasioni per discutere della lingua dei segni o delle migliori zucchine del momento! Alcuni clienti si sono già cimentati nella lingua dei segni con Marcel. Ma hanno notato chi serviva da modello per i disegni?