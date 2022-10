26 settembre 1917: morì il primo presidente di Gallaudet

PUBBLICITA

Edward Miner Gallaudet fu presidente (1864–1910) della scuola che sarebbe diventata la Gallaudet University.

PUBBLICITA

Morì in questa data, settembre. 26, nel 1917. Edward era il più giovane di otto figli nati da Thomas Hopkins Gallaudet. Quando furono fatti piani per cambiare il nome della scuola dalla Columbia Institution for the Instruction of the Deaf and Dumb, Edward Miner Gallaudet voleva che l’onore andasse a suo padre, un pioniere nell’educazione dei non udenti, piuttosto che a se stesso.

Quindi la scuola fu ribattezzata Gallaudet College.