Lunedì il Parlamento ticinese ha accettato di modificare la Costituzione cantonale per riconoscere la lingua dei segni italiana, in favore dei bisogni delle persone con disabilità. Come riporta la RSI, verrà aggiunto un articolo specifico. Tuttavia, c’è ancora un passo da fare per realizzare questo cambiamento.

Ti-Press / Pablo Gianinazzi