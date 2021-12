Il genoma umano è stato sequenziato e grazie agli sviluppi delle biotecnologie in grado di agire selettivamente su specifici segmenti, siamo ora in grado di intervenire sulle sequenze degli aminoacidi. Da qui l’idea di Genomika, azienda lituana, per la creazione di archivi digitali basati sulle strutture di DNA sintetico, scrivibili e leggibili attraverso gli attuali strumenti di bioingegneria. I principali vantaggi di questa tecnologia di memorizzazione dei dati includono una densità e una sostenibilità particolarmente elevate. Alcune ricerche dicono che nel 2021 verranno generati 74 miliardi di TB o 74 zetabyte (ZB) di dati in tutto il mondo. Considerando che, secondo le stime fornite dagli scienziati, 1 grammo di DNA può contenere 455 exabyte (EC) – milioni di terabyte – di dati, tutti i dati che verranno generati nel mondo in questi anni possono essere teoricamente archiviati in una catena di DNA di peso inferiore a 163 grammi. Una volta creati, i dati sono facilmente duplicabili attraverso i normali processi di DNA polimerasi per garantire copie in quantità a basso costo.

Nuove applicazioni dei droni

Che i droni siano ideali per fare riprese dall’alto è ormai un dato di fatto. Cosa si può fare d’altro con questa tecnologia è invece l’oggetto di studio da parte dell’iniziativa Drone Labs promossa da Andorra Research+Innovation. L’iniziativa è aperta alle istituzioni pubbliche che vogliono provare l’uso dei droni o alle aziende private che stanno pensando a usi e applicazioni per prodotti ancora non commerciali. Fra le sperimentazioni in corso l’uso di una camera termica usata dai Vigili del Fuoco per individuare gli incendi o per trovare dispersi sulle montagne. Oppure quella del Ministero dell’Agricoltura, che utilizza il drone e una telecamera ad alta precisione per analizzare le foreste (stato, dimensioni, salute, ecc.) e anche per calcolare il loro carico di CO2. O ancora in collaborazione con le stazioni sciistiche, dove il drone è equipaggiato con un LiDAR per definire la profondità e la qualità del manto nevoso. Tutto questo è possibile anche grazie alla semplicità con cui si possono ottenere dagli organi competenti i permessi di volo per la sperimentazione.

La 3D printing farm da Prusa