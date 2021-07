Apple Maps collabora con la Gallaudet University per nuove guide dedicate ai non udenti

Su Apple Maps arrivano nuovi consigli per i non udenti

La Gallaudet University ha iniziato a creare guide incentrate sulle aziende a misura di non udenti da aggiungere ad Apple Maps

di Giuseppe Migliorino

Le guide di Apple Maps possono fornire informazioni utili ai viaggiatori che si trovano in varie città del mondo e presto saranno arricchite dai contenuti proposti dalla Gallaudet University, il più rinomato collage degli Stati Uniti per studenti con problemi di udito.

L’università sta collaborando con Apple per mettere in evidenza su Mappe le attività commerciali a misura di non udenti. Già ora ci sono diversi suggerimenti su attività commerciali come meccanidi e pet sitter. Prima di aggiungere una qualsiasi attività nella sua guida per non udenti, l’università ha considerato alcuni criteri:

La base di clienti della sede è orientata verso la comunità dei non udenti con consapevolezza etica della nostra lingua, della cultura e delle risorse della comunità?

Il locale è di proprietà e gestito da persone non udenti e con problemi di udito o impiega persone non udenti e con problemi di udito?

L’attività ha abbracciato e trovato il significato e il valore della lingua dei segni americana (e di altre lingue dei segni), delle persone sorde e della cultura della comunità?

Il locale mostra considerazione e inclusione delle persone non udenti e con problemi di udito sul posto di lavoro, nel pubblico e nella comunità?

“Abbiamo sviluppato un sistema di navigazione che consentirà ai nostri studenti, ex studenti e visitatori di identificare i luoghi più indicati per loro“, ha affermato Bryce H. Chapman, direttore marketing di Gallaudet. “Questo ha già spostato alcuni dei nostri sforzi di ammissione e reclutamento; ora siamo in grado di condividere le nostre guide con i potenziali studenti e i loro genitori e famiglie in modo che possano sperimentare rapidamente com’è vivere e interagire qui a Gallaudet e nei quartieri circostanti“.

Al momento, la guida è limitata alla zona di Washington DC , ma presto sarà allargata anche ad altre città degli Stati Uniti e, in futuro, del mondo.