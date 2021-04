ABU DHABI, 25 aprile 2021 (WAM) – In onore della Settimana araba dei non udenti e nel tentativo di contribuire e consentire alla comunità dei non udenti negli Emirati Arabi Uniti, Qasr Al Watan ha invitato un gruppo di persone dell’Associazione dei non udenti degli Emirati Arabi Uniti a esplorare la storia, tradizioni e viaggio degli Emirati Arabi Uniti attraverso un coinvolgente tour in arabo-SL (lingua dei segni araba) del Palazzo della Nazione.

Il tour ha portato il gruppo in un viaggio arricchente nella vasta collezione di manufatti culturali, arte e manoscritti rari che il Palazzo ospita. Sono stati in grado di conoscere il sistema di governo degli Emirati Arabi Uniti e i padri fondatori della nazione e hanno avuto accesso esclusivo alle stanze che un tempo erano riservate ai dignitari stranieri.

Il tour ha anche fornito loro una comprensione più profonda dell’abilità artistica di Qasr Al Watan, osservando come l’arte araba tradizionale e i motivi geometrici islamici siano stati infusi come aspetto integrante del disegno del palazzo.

La comunità dei non udenti occupa un posto di rilievo nell’elenco delle priorità degli Emirati Arabi Uniti; e come punto di riferimento culturale che riflette le tradizioni ed i valori che governano gli Emirati Arabi Uniti, Qasr Al Watan è stato orgoglioso di offrire a questa comunità l’opportunità di crogiolarsi nelle meraviglie architettoniche, nelle meraviglie artistiche e nell’eredità storica del Palazzo.

