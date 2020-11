The Mandalorian: la lingua dei segni Tusken è stata creata da un attore sordo

Ora che la seconda stagione di The Mandalorian è finalmente sbarcata su Disney+, l’attenzione dei fan è interamente catalizzata sullo show di Favreau e Filoni.

Non tutti, però, potrebbero essere a conoscenza del fatto che la lingua dei segni utilizzata dai predoni Tusken in The Mandalorian è molto più di un linguaggio di fantasia.

L’attore Troy Kotsur, infatti, ha letteralmente inventato e sviluppato a tavolino questa lingua, soprannominandola TSL, Tusken Sign Language.

Kotsur è un attore americano specializzato in deaf movie, ovvero film per sordi. E’ un grande fan di Star Wars e ha dichiarato di essere entusiasta di aver potuto posare un tassello nell’enorme mosaico della Galassia Lontana Lontana.

