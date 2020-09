SEEUS95, la futuristica mascherina trasparente e senza lacci

Il suo design unico è stato testato dai laboratori del MIT , si apre una nuova era per le maschere facciali

di Lia Fiorio

“Usa il tuo sorriso per cambiare il mondo, non lasciare che sia il mondo a cambiare il tuo sorriso“. Con questo slogan positivista si presenta la SEEUS95, la futuristica mascherina trasparente e senza gli scomodissimi laccetti elastici da agganciare alle orecchie.

Sicuramente non è comune o banale: design rivoluzionario, efficacia massima, totalmente riutilizzabile, confortevole (quasi da viaggiatori spaziali) è possibile che la SEEUS95 ci aiuti ad affrontare questa nuova “normalità” dove le mascherine diventano oggetti quotidiani ma non devono essere una barriera, soprattutto visiva.

Pochi minuti di video per intuirla (più che vederla) indossata da donne e uomini nelle varie situazioni. Aderisce al viso come uno strato di pelle extra, con il chitosano, un polimero vegano che oltre a trattenere la maschera idrata e cura la pelle. Indossandola si crea un “bolla” tra mento, naso e guance dove l’aria entra ed esce attraverso questi filtri che ci ricordano le branchie e che sono super efficienti , paragonabili ad una mascherina N95. Questi filtri proprietari (sviluppati e testati al MIT e al MIT Lincoln Laboratory) sono realizzati con una combinazione di bambù / cotone, seta, argento e carbonio, per filtrare l’aria e neutralizzare eventuali microrganismi.

Guarda il video

Il bambù e il cotone aiutano a filtrare la polvere e l’umidità dall’aria, mentre le proprietà elettrostatiche naturali della seta aiutano ad attrarre e intrappolare i virus. Le particelle di nano argento rilasciano ioni che uccidono questi microrganismi, mentre il carbonio aiuta a neutralizzare le molecole di odore, dando aria fresca e pulita ad ogni respiro. In più i filtri naturali possono essere sostituiti periodicamente, senza sprechi.

Il suo design completamente trasparente ci consente di mostrare il viso, di sorridere l’un l’altro, non impedisce il face ID degli smartphone, ed ovviamente è fondamentale per i non udenti.

L’assenza di un gancio per l’orecchio è però la caratteristica più innovativa di tutte, poiché il rivestimento aiuta la maschera a fissarsi in modo naturale e sicuro, persino con chi ha la barba. La SEEUS95 non si appanna, è progettata per durare anni, si lava anche in lavastoviglie, o si sterilizza in microonde, o semplicemente con acqua e sapone.