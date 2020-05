Turckcell lancia un servizio di video call center con la lingua dei segni per le persone sorde

L’operatore di telefonia turco Turkcell ha lanciato un nuovo servizio per assistere i clienti sordi e aiutarli a risolvere problemi con la loro linea o conto telefonico attraverso la lingua dei segni

Lo strumento è l’app Face to Face, operata dall’omonima associazione, che permette ai clienti con disabilità di inoltrare ai call center delle aziende una video chiamata. Risponderà loro un team di addetti esperti nella lingua dei segni in grado di dare l’assistenza desiderata.

Non è il primo servizio pensato dall’azienda per i clienti con disabilità: c’è l’app My Dream Companion con le descrizioni audio dei film appena usciti al cinema pensata per le persone con problemi di vista e il Turkcell Dialogue Museum, edizione locale dell’esperienza ‘Dialogo nel buio’.

\\Le parole sono state corrette da SordiOnline