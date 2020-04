COMANO – La RSI da settimane modifica e adegua la propria offerta di programmi per rispondere alle richieste e alle esigenze del pubblico. Anche nelle prossime settimane appuntamenti informativi e di approfondimento tempestivi si alterneranno a trasmissioni ideate per raccontare e condividere stati d’animo, preoccupazioni e speranze, tanto in Radio che in TV che online.

Per quanto riguarda l’Informazione, da ieri è tornato il TG delle 12.30 nella sua forma tradizionale. Il ritorno è stato reso possibile grazie alla riorganizzazione degli spazi e dei turni di lavoro, che permette a giornalisti e tecnici di lavorare in sicurezza, nel rispetto delle norme sanitarie in vigore. Da questa settimana RSI trasmette in diretta TV e in streaming online tutte le conferenze stampa e gli Info Point delle Autorità federali e cantonali, da Berna, Bellinzona e Coira, disponibili anche in lingua dei segni.

In un periodo in cui tutti noi viviamo confinati entro le mura domestiche e con scarse possibilità di movimento, ecco Mezz’ora per voi (dal lunedì al venerdì, LA 2, ore 8.45), popolare appuntamento televisivo mattutino di esercizi fisici – Tonificazione, Yoga e Pilates – che, dal 13 aprile, proporrà una ginnastica ancora più dolce con esercizi per tutte le età, con nuove puntate realizzate espressamente per questo periodo.

Ampio spazio alla condivisione e ai racconti del pubblico della Svizzera italiana: in TV, su LA 1 alle 21.05, da venerdì scorso c’è Con voi. Racconti della resilienza, condotto da Maurizio Canetta: protagonista assoluto, il numero telefonico 084 803 55 55 che chiunque abbia voglia di raccontarsi in diretta può comporre. In Radio, su Rete Uno, da lunedì 6 aprile, ogni lunedì e mercoledì sera, all’interno di Liberamente, condotto da Sarah Tognola ci si occupa evidentemente anche dell’emergenza attuale in compagnia di due psicologi, Lorenzo Pezzoli e Nicholas Sacchi. Per intervenire in diretta tra le 21 e le 22 basta comporre il numero 084 803 17 17 o inviate un messaggio via WhatsApp al numero 079 873 98 25. Ma non solo questo.

Per accompagnare adulti e piccini continuando ad informarli, a far loro compagnia e a strappare qualche sorriso RSI offrirà una programmazione di intrattenimento e approfondimento del tutto speciale che sarà annunciata nei prossimi giorni.