C’è un paziente speciale presso l’Ospedale Huoshenshan, una donna non udente di 75 anni.

Quando è arrivata per la prima volta, le sue condizioni erano gravi e non era in grado di comunicare normalmente.

Alla fine lo staff medico ha incaricato un esperto della lingua dei segni di fare da interprete online. Dopo che le condizioni della donna sono ulteriormente migliorate, la paziente ha detto ai dottori con la lingua dei segni: grazie!

