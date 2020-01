Secondo l’Organizzazione mondiale della sanità, circa 2,2 miliardi di persone nel mondo hanno un deficit visivo. L’organizzazione stima che circa 826 milioni di persone soffrano di deficit nella vista da vicino, 188,5 milioni a distanza, 217 milioni hanno problemi visivi da moderati a gravi e 36 milioni – approssimativamente equivalenti alla popolazione del Canada o il Marocco sono ciechi.

Dall’udito al danno visivo

Per aiutare ad alleviare la situazione delle persone con disabilità e contribuire alla loro inclusione in tutte le sfere sociali, i giovani ecuadoriani Hugo Jácome e Carlos Obando hanno creato l’applicazione mobile SpeakLiz Vision.

In precedenza, questi co-fondatori dell’impresa Talov hanno lanciato la loro applicazione SpeakLiz, rivolta alle persone con disabilità uditive, che trasforma le voci delle persone in testi e converte i testi, comprese le emoticon, in voce. Analizza anche l’ambiente per avvisare l’utente e aiuta a comprendere la lingua dei segni. Con questa app hanno raggiunto oltre 78 Paesi.

“Stavamo studiando cose che potevano essere utilizzate per quell’applicazione (SpeakLiz), ad un certo punto Carlos ha iniziato a pensare a qualcosa su come mescolare le informazioni sulla fotocamera del telefono con il problema della realtà aumentata. All’inizio pensavamo che sarebbe servito per la disabilità uditivo, ma presto ci siamo resi conto che poteva servire per problemi alla vista“, afferma Jácome.

In che modo aiuta l’app?

SpeakLiz unisce intelligenza artificiale, realtà aumentata e, nel caso di dispositivi con sistema operativo iOS, con il lettore di schermo VoiceOver. È proprio VoiceOver che viene utilizzato dalle persone con disabilità per utilizzare i loro telefoni cellulari. Una volta che l’applicazione è stata scaricata e aperta, vengono presentate diverse opzioni, che la voce del telefono indica una volta che si preme su ciascuna di esse e che l’utente sceglierà in base a ciò che cerca di fare.

L’app, attraverso la fotocamera del telefono e i modelli di intelligenza artificiale, ha diverse funzioni: può riconoscere gli oggetti e le loro distanze approssimative, può identificare banconote di varie valute del mondo, leggere testi, identificare colori e, inoltre, luoghi.

Nel caso dell’identificazione di luoghi, lo fa contestualizzando il sito in cui punta la fotocamera del telefono. “Se vedi molti veicoli parcheggiati, sai che si tratta di un parcheggio o di un garage; se vedi un letto e un televisore, sai che è una camera da letto“, esemplifica.

Sull’identificazione delle banconote, che l’app legge indipendentemente dalle loro condizioni, hanno iniziato afare esperimenti con i dollari e gli euro ma, dato il requisito degli utenti, hanno incorporato altre valute: yen giapponese, yuan cinese, real brasiliani, sudcoreano vinto, così come pesos colombiani e messicani. Attualmente stanno incorporando altre 13 unità monetarie nel mondo.

Più lingue e caratteristiche migliori

L’applicazione è stata lanciata in 35 lingue, che sono tenute aggiornate; un vantaggio che hanno rispetto ad altre iniziative simili, tra cui aziende come Microsoft e Google, che sono solo in una lingua, principalmente inglese.

Un altro vantaggio – menzionano i suoi creatori – è che SpeakLiz Vision funziona senza Internet. Ciò spiega la velocità con cui l’applicazione risponde ai requisiti dell’utente. Operare senza inviare le informazioni a server esterni, inoltre, ha un altro vantaggio: viene mantenuta la privacy degli utenti.

