Secondo i promotori dell’iniziativa, il film sarà un mezzo per divulgare il Vangelo a 70 milioni di persone sorde provenienti da tutto il mondo. «La lingua dei segni può comunicare qualcosa di utile a tutte le persone – ha detto Chad Entinger di Missioni Sorde e come riportato anche da Mission Network News-, osservando la gestualità, ogni persona potrà essere conquistata, sentendo propria quella lingua. Crediamo davvero che Dio possa e utilizzerà il linguaggio dei segni per raggiungere le persone non udenti». «Molte persone sorde pensano che Dio Uno e Trino sia comprensibile solamente alle persone che possono ascoltare normalmente – ha spiegato Mission Network News – Questo accade a causa delle molte quantità di risorse che le chiese tendono a dedicare al lavoro ministeriale dedicato esclusivamente alle persone normodotate. Questo film è un investimento nel ministero dei sordi e del discepolato. Comunica anche alla comunità dei sordi che contano non solo per i cristiani, ma per Dio». La produzione dovrebbe durare almeno tre anni. Il video pilota è il punto di partenza. È in corso una raccolta fondi per finanziare le fasi di: pre-produzione, produzione e post-produzione di questo progetto. Ministry of the Deaf Entinger ha chiuso degli accordi con dei traduttori della Bibbia, soprattutto con quelli specializzati nella lingua dei segni. Interi Paesi, ancora, non hanno l’opportunità di usufruire della traduzione biblica nella loro locale lingua dei segni. Oltre a chiedere donazioni finanziarie, le Missioni Sorde chiedono anche alle persone di pregare per questo progetto.

“Pregiamo per le persone – commentano da Ministry of the Deaf Entinger – che verranno e parteciperanno alla produzione. È un progetto molto grande. Per avere successo, sono necessari: tempo, energia e creatività. Preghiamo anche per il finanziamento del progetto. Chiediamo a Dio di rispondere alle esigenze di questo progetto. Infine, preghiamo affinché Dio utilizzi questo progetto per rivelare Se stesso alla comunità dei sordi su larga scala e per equipaggiare gli altri nell’opera di traduzione». Per fare delle donazioni destinate alla produzione del film, clicca qui.