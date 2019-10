Sarah Ivermee conosce molto bene le difficoltà dovute all’emarginazione perché suo figlio, di 4 anni, è diventato sordo pochi mesi dopo la nascita.

A causa del problema, e dei dispositivi acustici che era costretto a indossare, Freddie ha dovuto fare i conti fin da piccolo con le prese in giro dei compagni, ma ha tenuto duro continuando a indossare come se niente fosse quegli apparecchi indispensabili.

Tuttavia Sarah conosceva altri bambini con lo stesso problema, bambini che non convivevano altrettanto bene con i loro dispositivi, come la figlia di un’amica che si sentiva diversa dalle compagne.

Così, un giorno, Sarah le propose di decorare il dispositivo con adesivi per unghie e la bambina ne fu talmente entusiasta da convincerla ad aiutare sempre più famiglie con lo stesso problema.

Nel 2014 creò Lugs, società che vende kit personalizzati per decorare apparecchi acustici e impianti cocleari. E ce ne sono davvero per tutti i gusti: dai design floreali ai supereroi, dai draghi agli unicorni.

In questo modo semplice ma efficace, Sarah è riuscita a restituire il sorriso a moltissimi bambini, trasformando i loro dispositivi in apparecchi super-colorati e gioiosi. Che bella idea, a volte basta davvero poco per fare la differenza

Laura De Rosa

Photo Credit: Mylugs

https://www.greenme.it/