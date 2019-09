Sapevate che Michelle Hunziker ha un fratello? Un fratellastro, per la precisione, che poco tempo fa lanciava alla sorella un appello: “Ti perdono e voglio riabbracciarti”. Andrea e Michelle condividono lo stesso padre, Rodolfo Hunziker, ma lui è nato dalla relazione dell’uomo con la sua prima moglie. Ecco cosa scriveva all’inizio dell’anno scorso Andrea a Michelle: “Da oltre dieci anni non mi chiami, non mi cerchi, non ti fai sentire: mi spieghi cosa ti ho fatto?”. Ma Michelle non ha mai dato una risposta all’appello del fratellastro.

Michelle non ha sempre saputo di avere un fratello. Infatti pochi anni fa aveva dato la notizia così: “All’età di 31 anni ho scoperto di avere un fratello che si chiama Andrea e che è figlio di mio padre. Andrea ha voluto cercarmi. Ci siamo incontrati in un parco ed è stato incredibile, perché mi sono trovata davanti l’immagine di mio padre a 45 anni. Ora stiamo cercando di costruire un rapporto insieme”.

Le buone intenzioni però a volte non bastano, infatti tra Andrea e Michelle le cose non sembrano essere andate bene, tant’è che lei non fa menzione del fratello nel suo libro autobiografico “una vita apparentemente perfetta” e lui glielo fa notare per mezzo di una dichiarazione alla rivista DiPiù: “Hai parlato di tutta la nostra famiglia e non di me. Non hai scritto il mio nome come se non esistessi, ma io sono qui”.

“Sono sordo e quasi muto, però esisto e ti voglio bene. Sono anche molto malato, cinque anni fa mi hanno diagnosticato anche un tumore al cervello che, per fortuna, i chirurghi svizzeri sono riusciti a rimuovere”.Adesso, recentemente, Andrea Hunziker parte con un nuovo appello: “ti perdono e voglio riabbracciarti”. Michelle non si è ancora espressa al riguardo, quindi non sappiamo se effettivamente le acque si siano calmate tra i due e non si conosce nemmeno il motivo del conflitto.

Sembra che Michelle abbia intenzione di mantenere la questione privata.