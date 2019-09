Una vicenda terribile accaduta in Florida dove due ragazzi sordomuti stavano parlando tra di loro con la lingua dei segni

Una donna che faceva parte di una gang ha pensato che il loro fosse il linguaggio in codice di una gang rivale e ha fatto loro qualche domanda. I ragazzi, poiché sordomuti, non potevano capire cosa la donna stesse dicendo loro e, per questo, non rispondevano. La donna ha interpretato questo loro silenzio come conferma dell’appartenenza ad una gang rivale ed è andata a chiedere rinforzi. E’ così arrivato un altro ragazzo armato di un coltello che li ha feriti, accotellandoli, per fortuna non gravemente.

I due ragazzi sono stati immediatamente soccorsi mente gli aggressori sono stati arrestati.

www.baritalianews.it/