La Gallaudet University, istituto specializzato nelle arti liberali che si concentra sul lavoro con studenti non udenti e con problemi di udito, ha pubblicato un video che elogia Tim Cook e tutta Apple per l’impegno costante a favore dell’inclusività e dell’accessibilità

Nel video Roberta J. Cordaro, presidente della Gallaudet University, spiega l’importanza di un suo recente viaggio presso un Apple Store. Durante quel viaggio, alcuni insegnati della Gallaudet hanno potuto partecipare ad alcuni corsi preparati da Apple.

La Gallaudet University ha scelto quindi di utilizzare gli iPad come strumenti di apprendimento per studenti non udenti e con problemi di udito

Questa è stata un’opportunità senza precedenti per noi, la nostra comunità, per Apple e per Gallaudet. Gallaudet ha preso la decisione di investire per acquistare gli iPad per tutti gli studenti e il personale. La decisione è stata presa dopo aver valutato altre opzioni tecnologiche. La soluzione migliore era senza dubbio quella del tablet Apple

Il video mostra alcune delle funzioni offerte da Apple nel corso degli anni per le persone con problemi di udito. Il filmato testimonia il fatto che l’azienda è stata sempre attenta all’inclusività e all’accessibilità. Nel video, la Cordaro ringrazia personalmente Tim Cook per il suo impegno a favore delle persone meno fortunate e sottolinea anche alcuni aspetti, come il fatto che Apple abbia assunto 22 dipendenti non udenti presso l’Apple Carnegie Library di Washington.

Ancora una volta, Apple viene elogiata per il suo impegno nel campo dell’accessibilità

