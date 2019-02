Si tratta di un video che una madre, nel New Hampshire, è la speranza di ispirare gli altri di essere gentile e dire semplicemente ciao, quando incontro con gli altri che vengono visualizzati in modo diverso. giovedì i vigili del fuoco a Manchester, nel New Hampshire, è venuto a Amy McCall condominio per controllare diversi allarmi antincendio che stavano andando. Come il fuoco Lt. Mike Rheault partenza, ha notato McCall 9-anno-vecchio figlio, Tegan Kerr, in piedi sulla porta.

Mike Rheault, a destra, è stato catturato in video con la lingua dei segni per parlare con Tegan Kerr, 9, in un edificio residenziale.

“si, mi guardò, sembrava volesse dire qualcosa, ma non era di essere verbale,” Rheault detto WMUR-TV.

McCall ha detto WMUR-TV che Tegan ha celebral paralisi e non parlano. Così, Rheault usato il linguaggio dei segni per presentarsi al Tegan. “il Mio nome è M-I-K-E. Mike,” Rheault detto nel video che McCall postati sui social media.

Rheault ha detto che dopo aver chiesto Tegan come stava facendo, il ragazzo lo guardò e sorrise. McCall ha detto Tegan era inizialmente sorpreso, ma ha condiviso il suo nome con Rheault.

“non dimenticare”,” McCall ha detto. “Non ho intenzione di dimenticare. … Mi ha fatto piangere, dopo che sono tornato dentro. Tegan è semplicemente entusiasta.”

Prima che i due si separarono, Rheault insegnato Tegan il segno di “vigile del fuoco” e gli diede un alto cinque.

Rheault ha detto che i suoi genitori erano sordi e la Lingua dei segni Americana era stata la sua prima lingua. Ha detto che lui aveva usato il linguaggio dei segni per comunicare otto a 10 volte durante la sua carriera. Tegan poi visitato il suo nuovo antincendio amici presso la loro stazione dei vigili del fuoco. McCall condiviso una foto di lui sorridente dalla firetruck e indossa un incendio casco era stato dato.

McCall ha detto ABC News affiliato WMUR-TV che il breve scambio era incredibile significato per suo figlio e che era una lezione di comunicazione.

“Parla con lui”, ha detto, riferendosi a suo figlio Tegan. “Parlare a tutti i bambini. Se vedi un bambino al parco giochi che è diverso o in una sedia a rotelle, non parla, dispone di sistemazioni speciali che utilizzano, vogliono solo essere tuo amico.”

