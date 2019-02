Se c’è una cosa che mi piace della tecnologia, e che a volte, capita di ritrovarsi davanti a software o hardware, capaci di facilitare per davvero la vita delle persone.

Google oggi ha presentato le app Live Transcribe e Sound Amplifier, rivolte proprio a migliorare, non l’esperienza utente degli smartphone, ma l’interazione tra persone sorde o sordomute con gli altri. Fantastico.

Live Transcribe

Live Transcribe utilizza la tecnologia speech-to-text di Google per poter trascrivere a schermo, in tempo reale, una conversazione, utilizzando semplicemente il vostro smartphone e nient’altro.

L’applicazione supporta più di 70 lingua e dialetti, e inoltre riesce ad essere addirittura bilingue. Ti da anche la possibilità di poter scrivere una risposta, direttamente sull’app, così che tu possa partecipare attivamente ad una conversazione.

Altra cosa importante, è il supporto ai microfoni esterni, si potranno utilizzare sia i microfoni degli auricolari, anche Bluetooth, ma anche microfoni un po’ più professionali, con cavo USB.

L’app è stata ideata in collaborazione con la Gallaudet University, la migliore università per persone non udenti e con problemi di udito degli Stati Uniti.