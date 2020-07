Sociale, al via contributo per disabilità gravissima per l’intera graduatoria 2020

Roma Capitale erogherà il contributo previsto per le persone con disabilità gravissima a tutti i cittadini presenti nella graduatoria del 2020, senza limitazioni di punteggio.

La copertura finanziaria di tutte le domande è stata assicurata con lo stanziamento di ulteriori 2 milioni di euro di fondi da parte del Comune. L’Amministrazione Capitolina ha ritenuto infatti fondamentale destinare tutte le risorse economiche necessarie, oltre a quelle già assegnate dalla Regione Lazio, per garantire l’erogazione dei contributo a tutti gli aventi diritto senza limiti di punteggio.

La destinazione delle somme è stata resa esecutiva con la variazione al Bilancio da poco approvata dall’Assemblea Capitolina. Il Dipartimento Politiche Sociali procederà al trasferimento delle risorse ai Municipi per l’erogazione ai beneficiari.

“Una vittoria per queste famiglie e per tutta la città. Nonostante le coperture arrivate a dicembre dalla Regione Lazio fossero risultate insufficienti, il dialogo e lo sforzo comune hanno permesso di assicurare l’erogazione del contributo economico a tutte le persone con disabilità gravissima in graduatoria, senza limiti di punteggio. L’impegno è stato massimo e abbiamo raggiunto il risultato”, dichiara l’assessora alla Persona, Scuola e Comunità Solidale di Roma Capitale Veronica Mammì.

“Nessuno deve rimanere indietro non è uno slogan, è stato il nostro mantra per l’azione sulle Politiche Sociali e sarà sempre il nostro faro per l’azione politica verso i cittadini più fragili”, dichiara il delegato della Sindaca all’Accessibilità Universale Andrea Venuto.

