(Publiredazionale)

Il “Leonardo da Vinci” di Fiumicino è stato premiato, per il secondo anno consecutivo, dall’Airports Council International Europe come l’aeroporto migliore di tutta Europa per la propria capacità di “collegare la sua eccellenza operativa ad un efficace approccio incentrato sui passeggeri”. Nella stessa categoria di Fiumicino, cioè gli aeroporti che gestiscono oltre 25 milioni di passeggeri l’anno, sono stati menzionati gli scali di Monaco di Baviera e di Copenhagen.

Da oltre 10 anni, grazie alla presenza di ADR Assistance, società del Gruppo Aeroporti di Roma, il Leonardo da Vinci è accessibile ai passeggeri con ridotta mobilità e offre un servizio di assistenza dedicata a 360 gradi per facilitare il viaggio a tutti gli avventori con disabilità.

Il servizio è erogato a titolo gratuito con personale specializzato, costantemente aggiornato con nozioni di fisiologia per il sollevamento della persona, e in grado di effettuare ogni tipo di assistenza nel modo più confortevole. Il servizio di assistenza è garantito nel rispetto della sicurezza e dei tempi, così da rendere confortevole l’esperienza di chi viaggia.

Già a partire dall’esterno dell’aeroporto, i passeggeri a ridotta mobilità possono accedere direttamente ai Terminal dalla viabilità primaria, dove si trovano 12 stalli dedicati: 4 stalli di fronte il Terminal 1 (T1) e 8 stalli di fronte al Terminal 3 (T3).

Successivamente, i servizi di assistenza negli spazi interni sono assegnati tramite un sistema informatico che gli operatori ricevono tramite smartphone per tracciare il servizio. All’interno dei terminal dello scalo di Fiumicino, è a disposizione un parco di sedie a rotelle di diverse tipologie, per accompagnare i passeggeri fino al gate e all’interno dell’aeromobile. Per il trasferimento in pista, c’è la possibilità di utilizzare minivan allestiti con servoscala a piattaforma e gli Ambulift. Questi ultimi sono mezzi speciali che permettono di far salire e scendere dall’aeromobile i passeggeri che hanno bisogno di assistenza nel caso in cui siano necessarie le scale per accedere/discendere dall’aeromobile.

I mezzi e le risorse di ADR Assistance sono tali da garantire la possibilità del servizio di assistenza per tutte le tipologie di passeggero e per ogni fascia di età, su ogni tipo di aeromobile e rispondono agli standard qualitativi previsti nella normativa di riferimento ENAC GEN 02A in applicazione del Regolamento CE n. 1107/2006.

Inoltre, la Società dispone di alcuni operatori in grado di comunicare con il linguaggio dei segni.

L’Associazione FIABA Onlus, in collaborazione con ADR Assistance, ha realizzato attività di studio e analisi per valutare lo stato attuale dell’accessibilità delle infrastrutture aeroportuali dell’aeroporto Leonardo da Vinci, delle procedure di emergenza in merito ai passeggeri con disabilità e della fruibilità dei collegamenti via pullman dell’aeroporto Leonardo da Vinci per passeggeri a ridotta mobilità. Il risultato è stato una totale rispondenza ai requisiti di accessibilità e fruibilità “Total Quality – qualità percepita dalle persone” dei servizi offerti da Aeroporti di Roma destinati a tutte le persone che transitano nell’aeroporto di Fiumicino “Leonardo da Vinci”.

