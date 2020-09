Presentato un emendamento per estendere il bonus 110% all’abbattimento barriere architettoniche

La proposta è stata presentata dalla senatrice Drago del Movimento 5 Stelle, raccogliendo una richiesta di Anglat

Sul fronte abbattimento barriere architettoniche potrebbero esserci delle novità. La senatrice del Movimento Cinque Stelle Tiziana Drago ha presentato, anche su sollecitazione dell’Anglat (l’associazione che tutela la mobilità e l’accessibilità per le persone con disabilità), un emendamento per estendere i benefici introdotti dal governo anche per l’abbattimento delle barriere architettoniche.

“Il bonus del 110% – ha spiegato Drago – è una misura importante da parte del Governo che però deve tenere conto della improcrastinabile tematica che concerne l’abbattimento delle barriere architettoniche. Per questo motivo ho ritenuto doveroso aggiungere, attraverso il mio emendamento, che nei benefici introdotti dal dl 34 rientrino i lavori di adeguamento per l’abbattimento delle barriere architettoniche negli edifici privati che fruiscono della detrazione ordinaria del 50% per la quota rimasta a carico del contribuente“.

Aggiunge la senatrice: “Inoltre la modifica proposta rappresenta un indubbio vantaggio per le persone con disabilità che sono inabili al lavoro e dunque, prive di reddito, sono incapienti sotto il profilo fiscale e non potrebbero beneficiare delle detrazioni ordinarie per i lavori di adeguamento delle loro case per l’abbattimento delle barriere architettoniche. Ampliando il perimetro del bonus al 110% a tale tipologia di interventi si conferisce un aiuto sostanziale a molte persone con disabilità che altrimenti dovrebbero effettuare i lavori sopportandone il costo senza alcun beneficio fiscale. E’ stata prevista una copertura di 10 milioni per il 2020 e 15 milioni per il 2021″.

“In questo modo – conclude la senatrice – ho inteso raccogliere l’appello dell’Anglat che ha sollecitato con forza un intervento legislativo in favore delle persone con disabilità . La mobilità delle persone con disabilità è un diritto ed è compito del governo agevolare interventi in questo senso”.