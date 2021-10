Pubblicità

L’emozione di stare in pista a bordo di una moto sarà alla portata di persone con disabilità in occasione del prossimo appuntamento organizzato dalla Onlus Di.Di. Diversamente Disabili e il campione di freestyle Vanni Oddera: grazie anche alla collaborazione di Amazon che da poco ha aperto un nuovo centro di smistamento proprio accanto al circuito, giovedì 21 ottobre, dalle 14.30 alle 18.30, l’Autodromo di Magione, Perugia sarà a disposizione dei ragazzi che vorranno provare, come passeggeri, l’ebbrezza della pista e delle due ruote.

Perché la moto?

Da ormai 10 anni Vanni Oddera, iniziatore della mototerapia, ha dato vita a questo progetto che prevede la possibilità di coinvolgere , bambini e ragazzi con disabilità in una giornata di versa e spensierata, a bordo, appunto, di moto, quad e minimoto. Un modo, questo, di evadere, di provare un’emozione nuov, di fare qualcosa di stra-ordinario in sicurezza e pieno divertimento. Per questo di parla di mototerapia: perché in questi anni si è visto come queste giornate siano una vera e propria terapia per tutti: non solo per i bambini i ragazzi coinvolti, ma anche per tutti coloro che partecipano, portandosi a casa un bagaglio di indescrivibili emozioni.

Ragazzi disabili che portano in moto altri ragazzi disabili

Nell’appuntamento del 21 ottobre, oltre a Vanni Oddera ed altri piloti professionisti, ci saranno gli atleti paralimpici dell’Associazione Di.Di.Diversamente Disabili che porteranno sulle 2 ruote i ragazzi presenti per condividere una gran passione comune: il vento in faccia!

Come partecipare

Chi volesse partecipare deve comunicare in anticipo la propria presenza fornendo nome e cognome, alla mail diversamentedisabili@gmail.com.

Per accesso alla manifestazione sarà necessario rispettare le normative in vigore anti Covid, ovvero esibire all’ingresso green pass valido (per avvenuta vaccinazione, test molecolare o rapido negativo, guarigione da COVID-19) o certificato di esenzione. In alternativa è possibile compilare un modulo di autocertificazione disponibile all’entrata.

Dove e quando

L’appuntamento con la mototerapia è giovedì 21 ottobre, dalle ore 14.30 alle 18.30 presso l’Autodromo dell’Umbria, Magione, Perugia, in via Santa Giuliana, 82, 06063 (Loc. Bacanella).

Per info e prenotazioni:

diversamentedisabili@gmail.com

http://www.paralympicriders.it